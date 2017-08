Alianza, Garcilaso y UTC jugarán en simultáneo por última fecha del Apertura

Los partidos que definirán al equipo ganador del Torneo Apertura se disputarán el próximo domingo en horarios simultáneos, informó este lunes la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP).

El organismo se reunirá hoy para establecer la programación definitiva de la última fecha del Apertura, y Ovación adelantó que los choques de los equipos con opción a ganar el torneo se jugarán en el mismo horario.

Estos serán los encuentros entre Alianza Lima, primero de la clasificación con 29 puntos, contra el Comerciantes Unidos, y el UTC de Cajamarca con el Alianza Atlético, en ambos casos como visitantes.

El Real Garcilaso, que está a la espera de una respuesta a su reclamo para que le devuelvan 6 puntos que se le retiraron por la mala inscripción de un jugador, visitará al San Martín, en Lima.

De acuerdo con la información preliminar, es muy probable que los otros partidos también se jueguen el domingo en otros horarios.

La última jornada del Torneo Apertura será completada con los encuentros entre Universitario vs Cantolao, Juan Áurich vs Sport Rosario, Sport Huancayo vs FBC Melgar, Deportivo Municipal vs Ayacucho y Unión Comercio vs Sporting Cristal.

El fin de semana último, el Alianza Lima y el UTC derrotaron al San Martín y al Universitario de Deportes, respectivamente, y postergaron la definición del Torneo Apertura para la última jornada.

así va la tabla de posiciones