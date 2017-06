¿Alexi Gómez se convirtió en nuevo jugador del Junior de Barranquilla? Esto dijo el atacante de Universitario

Tras ser convocados para los amistosos de la Selección Peruana, la ‘Hiena’ Alexi Gómez se sumó a los entrenamientos de Universitario donde se enteró que desde Colombia le llegó una oferta muy interesante por parte del Junior de Barranquilla.

“Recién me acabo de enterar que ha llegado una propuesta bastante formal, el interés es al 100 por ciento, ahora tengo que esperar que la dirigencia me dé la oportunidad de salir. Es un buen momento para salir, ya no tengo 20 años así que espero que la respuesta sea positiva”.

El atacante de Universitario reconoció que mantuvo una charla con el entrenador Pedro Troglio, quien le dio algunos consejos para que siga mejorando como futbolista.

“Conversé con Pedro (Troglio), yo vengo trabajando para ir a la selección y volver afuera. Yo siento que es una buena oportunidad y espero que la dirigencia pueda facilitarme la salida”.

Alexi Gómez reconoció que la oferta del Junior de Barranquilla es muy seria y que debe aprovechar su momento para volver al extranjero.

“Está la propuesta formal, vamos a esperar qué pasa. Quién no quisiera ir a jugar afuera, encima si es una propuesta buena, un club bueno. Ya no tengo 20 años, tengo 24”.