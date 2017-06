Alexi Gómez: ¿qué dijo el entrenador del Junior de Barranquilla sobre el fichaje del jugador de Universitario?

En conversaciones con ‘RPP Noticias’, el entrenador del Junior de Barranquilla, Julio Comesaña, se pronunció sobre el posible fichaje de la ‘Hiena’ Alexi Gómez, quien contó sus deseos de salir de Universitario para mejorar como futbolista.

“El tema de Alexi Gómez se viene manejando desde hace más de 20 días, pensamos que la posibilidades estaban dadas y que se podía hacer algo. Pero aparentemente, la Junta Directiva de Universitario ha decidido no negociar al jugador en esta parte del año”.

“No pensábamos que esto podía ocurrir pero así fue.Nuestra institución no ha estado pensando en una ventaja económica, en el sentido de que nos da igual si traemos a Alexi Gómez ahorita o a fin de año, cuando ya sea agente libre. Esto pasa por un tema deportivo, nos interesa el futbolista y lo que correspondía era negociar con Universitario. Ya lo que pase de aquí en adelante se verá”.

El estratega del Junior de Barranquilla reconoció que sigue muy de cerca al atacante de Universitario para tratar de conocer sus fortalezas y sus debilidades dentro del rectángulo de juego.

“Yo he visto algún material del jugador, algunos partidos. He conocido su historia de vida, tengo gente amiga en Perú que lo conoce bien. También conozco gente que ha sido su compañero en Universitario en otra época, cuando él surgió. Toda la información que he recogido ha hecho que yo me interese por él y lo ponga dentro de la carpeta de los nombres que solicité al club para este segundo semestre, haciendo mucho énfasis en hacer un esfuerzo para traer al jugador”.

“Lo que me dijeron de él fue muy positivo, sé que ha tenido algunas dificultades con el tiempo pero todas las personas no siempre toman el camino correcto cuando son jóvenes y tienen derecho a reivindicarse. Esas cosas tampoco me quitan sueño”, concluyó Julio Comesaña.