¿Aldo Corzo deja Universitario por Newell's Old Boys?

¿Habrá una posibilidad? El lateral peruano Aldo Corzo dejó Deportivo Municipal para firmar por Universitario de Deportes, pero en las últimas horas sonó fuerte su nombre en Newell’s Old Boys.

El encargado de hablar de la situación de Aldo Corzo fue nada menos que su representante, el argentino Christian Lagrotta, quien confesó que el peruano sí fue ofrecido al Newell’s pero hace un mes.

“Sé que están buscando un lateral pero no hay nada. Yo acerqué a Corzo a Newell’s hace un mes, uno trata de buscar una plaza para un jugador pero ahora él está en la ‘U’. Yo me sorprendí cuando salió que les interesaba o estaba el nombre de Aldo. No es para nada fácil. Sería una falta de respeto al club que yo acerque a Corzo a un club cuando ya firmó por otro. A mi no me ha llamado nadie”, indicó a ‘Capital Deportes’.

En otro momento, Lagrotta se refirió a la situación del defensa peruano Christian Ramos, quien no seguirá en el Gimnasia y Esgrima de La Plata de Argentina y la posibilidad de que firme por Emelec de Ecuador.

“Faltan las firmas de algunos documentos que no tienen nada que ver con el contrato del jugador. No se puede firmar el contrato hasta que no haya un acuerdo entre las partes”, dijo el representante argentino.