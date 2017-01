Alberto Rodríguez posó con camiseta de la ‘U’, pero medio de Uruguay dijo…

Alberto Rodríguez sigue siendo incertidumbre en Universitario de Deportes, a pesar que en horas de la tarde fue presentado de manera oficial como jugador crema; incluso, posó con la camiseta junto al presidente César Vento. Sin embargo, medio de Uruguay dejó en claro una cosa que mantiene con expectativa lo que suceda este fin de semana.

“No cualquierafirma por la ‘U’, es un club grande, ellos apostaron por mí y esto agradecido por eso. Espero dar todo y conseguir los objetivos con la ‘U’”, señaló Alberto Rodríguez en conferencia de prensa.

“Hoy por hoy estoy aquí en la ‘U’, obviamente me veo jugando y aportando para el beneficio del equipo. Me debo al club que represento, si me toca estar buscaré dar lo mejor para el equipo. Hoy estoy en la ‘U’, mañana no sé donde estaré”, dijo el ‘Mudo’, dejando muchas dudas de su permanencia y el posible fichaje por Peñarol.

La web El País de Uruguay señaló que los aurinegros siguen trabajado en la posibilidad de incorporar al ‘Mudo’. “Firmó con Universitario luego de haber defendido hasta la temporada pasada al Melgar. Sin embargo, en su nuevo vínculo estableció una cláusula de salida sin resarcimiento en caso de tener una oferta que lo sedujera desde el exterior”.

“Peñarol ha mostrado su interés y, mientras el futbolista ya inició la pretemporada en su país, las conversaciones continúan. Desde la interna carbonera se afirma que se está muy cerca de llegar a un acuerdo con el zaguero”, agregó la prensa uruguaya.