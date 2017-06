Las 8 bajas de Pedro Troglio para el Juan Aurich vs Universitario

Universitario de Deportes afronta un partido difícil por la cuarta fecha del Torneo Apertura. No solo es jugar con Juan Aurich de visita, sino de no contar con jugadores importantes que forman parte del once de Pedro Troglio. El técnico crema tendrá siete bajas para disputar el partido de hoy que se jugará desde las 13:30 horas (horario peruano).

Las cosas se pusieron difíciles para Pedro Troglio tras enterarse de la convocatoria de algunos de sus jugadores a la Selección Peruana por fecha FIFA. No solo eso, sino perder el clásico fue algo más doloroso para el estratega, que ahora está obligado a conseguir tres puntos de visita con lo que tiene.

Cabe resaltar que cuenta con dos jugadores internacionales que también han sido convocados por su selección para disputar las Elimianatorias Rusia 2018, como los panameños Luis Tejada y Alberto Quintero.

A esto, se le suma la baja de Horacio Benincasa tras el clásico ante Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate. De esta manera, Pedro Troglio deberá contar con sus jugadores más experimentados como John Galliquio, Hernán Rengifo y Juan Vargas. Por otro lado, Raúl Fernández volverá a defender el arco de Universitario de Deportes, a pesar de no tener una buena noche en su última presentación.

Otro que se suma a la larga lista de bajas en Universitario es Wernder Schuler, quien aun no se recupera del golpe sufrido en la cabeza durante el clásico.