Roberto Palacios sorprende y confirma que será DT de este club

Roberto Palacios vive una nueva etapa en su vida deportiva y se alista a iniciar funciones como entrenador en el club Miguel Grau de Abancay que juega en la Copa Perú con el que anhela llegar a la Primera División.

“Tengo mi licencia como entrenador y estuve impartiendo formación en mi academia y en el equipo de menores del Cristal. Di, luego, mi paso por la parte política y no se dio, así que me dije que ya era hora de guiar a los chicos para encaminarlos a conseguir el éxito”.

Comprometido con este nuevo reto, Roberto señala que no defraudará, no en vano se ha preparado a conciencia para dirigir.

“Al ver que nuestro país no está bien visto en materia de fútbol y con la eliminación de la Sub 20 con tan pocos puntos me dije ya es hora que pueda aportar algo de mí para que el balompié peruano pueda crecer”.

Agregó: “La oportunidad se presentó con tres equipos interesados en mí y decidí por el Miguel Grau de Abancay porque quiero hacer historia. Así como me di íntegro como jugador lo haré como técnico”.

Palacios presentó en Trujillo la nueva camiseta del club Sporting Cristal que asegura se diseñó, “pensando en los mejores momentos del club y en sus colores tradicionales. Cuenta con tecnología deportiva de Adidas que permite una mayor ventilación, no como antes que tenían mayores dificultades a la hora de estar en la cancha y mejora el rendimiento.

Por Cecilia Fernández Sívori, Agencia Andina.