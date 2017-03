¿Te despiertas a mitad de la noche? Esto es lo que no debes hacer

¿Sueles despertarte a mitad de la noche y luego no puedes dormir? Un especialista del sueño brinda algunos consejos para evitar este problema.

El doctor Michael Breus ha comentado a The Independent los siguientes trucos para volver a dormirse sin problema. Uno de los primeros es no ir al baño, a no ser que sea necesariamente. Según el especialista con tan solo sentarte en la cama estás acelerando tus latidos, de manera que se rompe el pulso que todos tenemos mientras dormimos y que ronda las 60 pulsaciones por minuto. Por ello, para volverte a dormir solo debes recuperar ese ritmo, pero no es algo tan fácil una vez que lo has acelerado.

Otro truco, es tratar de relajarse y dejar la mente en blanco, aunque te lo hayan repetido mil veces. También debes no debes mirar tu celular, ni siquiera para mirar la hora, ya que puede entrar en pánico al contar las horas que te quedan para dormir. Asimismo, agrega que mucha gente siente un miedo irracional a no dormir las horas suficientes, y que este motivo lo estresa en exceso. La clave final está en relajarse.