¿Se puede consumir la semilla de la palta?

La palta o aguacate es un alimento que es muy popular en México y Centroamérica. Es un gran complemento alimenticio, y solo se ingiere la parte blanda verde, la cáscara verde y la pepa son desechados.

Según una página en Facebook, Nourish me whole, publicó un video llamado “How to eat an avocado seed” (“Cómo comer la semilla del aguacate”). En el contenido podemos ver cómo enseña a los usuarios a ingerir el centro de la fruta.

Pero, la Comisión del Aguacate en California no apoya el consumo de la pepa porque según señala en su página web, “aún no hay pruebas suficientes para estimar sus beneficios”. Asimismo, informan que la semilla de la palta contiene toxinas que puede provocar vómitos, diarrea o fiebre.

