Estos trucos te ayudarán a eliminar la joroba en la espalda

¿Cuántas veces nos han dicho párate derecha o estás caminando jorobado? Seguro en muchas ocasiones. Suele convertirse en un acto inconsciente y por ello adoptamos malas posturas que nos hacen lucir terrible.

Una mala postura como estar encorvado no solo afecta nuestra apariencia física sino también nuestra salud , y es la columna y la vertebra, quienes sufren daños con el tiempo.

Por ello, te contamos algunos trucos sencillos y fáciles que te ayudarán a eliminar esa molesta joroba en la espalda:

1.-Utiliza un libro en tu cabeza

Uno de los trucos fáciles y que nunca fallan es caminar en línea recta con varios libros sobre la cabeza. Con este ejercicio puedes recorrer una distancia, por ejemplo, puedes utilizar el pasillo de tu casa, obviamente sin que se caiga lo que llevas en la cabeza.

2.-Utiliza un palo de escoba

Solo tienes que pasar ambos brazos por el palo de escoba que ya no uses, de tal forma que no quede de forma horizontal en tu espalda. Este truco te ayudara a adoptar una posición derecha con el pecho hacia afuera. Luego camina de esa forma por una minutos tres veces al día .

3.- Imagina una línea en el suelo

Trata imaginar una línea recta en el suelo, y una vez que la tengas en tu mente camina sobre ella mirando hacia el frente. De esta forma, te concentrarás en tu espalda que debe mantenerse siempre derecha.

4.- Amárrate a la silla

Otra forma para eliminar esa molesta joroba, es pidiéndoles a alguien que te amarre sutilmente cuando estés sentada. Con la ayuda de una pashmina entre la espaldar de tu silla y tú, colócate frente a tu computador, así mantendrás una posición erguida y se convertirá en una hábito.