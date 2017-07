7 snacks saludables para combatir los antojos nocturnos

No necesitas estar embarazada para tener antojos y a todos nos ha ocurrido alguna vez que estos aparecen en la noche. ¿Debemos comer a esa hora?.

Quizás por haber cenado demasiado temprano, muy poco o haber obviado alguna de las comidas del día, antes de acostarnos nos provoca algo ligero y un snack antes de irnos a dormir tampoco boicoteará todo el esfuerzo realizado durante el día para comer saludable .

No es lo mismo consumir 200 kcal de helado o de un chocolate que 200 kcal de un poco de yogurt con frutos secos. Una buena opción podría estar compuesta de un poco de proteína, grasas buenas o carbohidratos complejos.

En esta nota te recomendamos siete snacks que te ayudarán a saciar tu antojo de la noche:

1. Yogurt griego sabor natural + 1 puñado pequeño de frutos secos

2. 1 tajada delgada de pan de centeno con ¼ de palta o jamón de pavo

3. Galletas de arroz con claras de huevo o queso fresco

4. Batido de proteína

5. 1 taza de leche descremada con canela

6. Porción pequeña de quinua o avena integral con leche descremada y canela

7. Palitos de zanahoria con queso cabaña o ¼ de palta

En la noche es primordial que evites azúcar y los carbohidratos simples, para no producir picos de insulina en nuestro organismo que puedan ocasionar la acumulación de grasa no deseada, destacó Anunziata Morris, nutricionista del Team Herbalife.

Tampoco te excedas con las proporciones, la digestión es más lenta a esa hora y es probable que tengamos algunos problemas para dormir.

Si la sensación de hambre nocturno se da con mucha frecuencia, es altamente probable que no estés comiendo lo suficiente durante el día o no ingiriendo la cantidad necesaria de fibra/proteína, dos elementos que producen saciedad y regulan nuestro apetito. Los niveles de hidratación también son muy importantes para no confundir la sensación de sed con hambre. A veces basta con tomar un vaso grande de agua, una infusión o bebida descafeinada para calmarnos e irnos a dormir tranquilos.