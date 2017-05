¿Cuál es la diferencia entre los pimientos verdes, amarillos y rojos?

Los pimientos no pueden faltar en la cocina, ya que son una fuente de antioxidantes, vitamina C y fibra; sin embargo, no todos los colores contienen las mismas propiedades. Por ello, te explicaremos qué diferencias existen entre los pimientos verdes, amarillos y rojos.

Estos alimentos suelen dar sabor y color a los platillos, además de aportar beneficios al organismo.

¿Qué diferencia existe entre los pimientos rojos, verdes y amarillos?

Los pimientos verdes son la versión sin madurar de los demás pimientos, y como están menos maduros, el sabor es algo amargo y en algunos casos puede provocar molestias estomacales .

¿Qué tipo de pimiento es el más nutritivo?

Los pimientos son una gran fuente de vitamina A y C; sin embargo, el portal Livestrong.com indica que los pimientos rojos contienen 11 veces más betacaroteno (un compuesto que reduce la probabilidad de padecer cáncer) a diferencia de los verdes. Asimismo, los pimientos amarillos tiene más vitamina C que los verdes, pero menos vitamina A y betacaroteno.