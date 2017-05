¿Cuál es la clave para tener una buena digestión?

Las diferentes actividades que tenemos en el día hace todo sea más de prisa, sin fijarnos en los detalles. Y a la hora de ingerir los alimentos esto es algo muy importante. La Universidad Cristiana de Texas realizó un estudio, publicado en Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, donde manifiesta que comer despacio ayuda a la salud de nuestro organismo, ya que ayuda a eliminar el estrés de la cotidianidad y a mejorar la digestión.

Al seguir esta indicación, se consume mayor cantidad de agua y menos calorías. Asimismo, dedicamos más tiempo al paladar y al olfato; esto hace que aumente la sensación de saciedad.

Asimismo, comer sin apuros permite disfrutar el gusto, la textura, el aroma y hasta el color de los alimentos, utilizando todos los sentidos.

También puedes ver

¿Cuál es el secreto de los noruegos para ser felices?