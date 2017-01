4 mitos sobre el uso del bloqueador solar que debes conocer

Con la llegada del verano lo que no debe faltar en el bolso de playa o en el día a día es el bloqueador solar para así prevenir el cáncer de la piel , una consecuencia terrible de no cuidar de forma correcta nuestra piel.

Según los últimos reporte, este 2017 la radiación ultravioleta será una de las más fuertes registradas en los últimos años, pudiendo llegar al nivel 20, por lo que el bloqueador nos ayudará a prevenir manchas, arrugas y el envejecimiento prematuro de la piel.

La Liga Contra el Cáncer a través de su campaña “Prevención 365” , con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de prevenir el cáncer de piel a través de la realización de chequeos y de la protección de los rayos UV durante los 365 días del año, aclara algunos mitos sobre cómo tomar el sol y brinda consejos para protegerse de los daños que puede causar a la piel.

Mito 1: cualquier protector solar es bueno

Lo ideal es aplicar el bloqueador con un factor de protección UV de al menos 30, media hora antes de salir de casa. Y si estamos en la playa, retocarlo cada dos horas o inmediatamente después de salir del agua.Es recomendable usar protector solar durante todo el año.

Mito 2: no necesito ponerme protector solar antes de las 10:00 am y después de las 4:00 pm

Falso. Los rayos ultravioleta UVA y UVB penetran la atmósfera y llegan hasta nosotros. Los UVB son más altos entre las 10:00 am y las 4:00 pm, en cambio los UVA se presentan durante todo el día. Ambos tipos de radiación se acumularán progresivamente en nuestra piel y puede generar cambios que con el tiempo traerá consecuencias, desde manchas, envejecimiento prematuro, hasta cáncer.

Mito 3: La sombra y los días nublados son la mejor protección

La radiación se refleja sobre ciertas áreas, incluso los días con escaso brillo solar. Por lo general, el material con el que están hechas las sombrillas no son telas con filtro solar, por lo que a pesar de estar bajo la sombrilla, no debemos dejar de usar otras prendas protectoras.

Mito 4: me pongo bloqueador solo en la cara y no en el cuerpo

No debemos olvidar que se debe proteger TODO el cuerpo, no sólo las áreas que están expuestas directamente. No olvidar que la radiación se refleja por las superficies, por lo que toda área de piel expuesta debe protegerse. La radiación se acumulará más, en todas las zonas que no protejamos bien.

