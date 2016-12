¡Atención! 5 hábitos que envejecen tu piel prematuramente

Si eres de las personas que aparenta más edad de la que tiene y hasta ahora no sabe la razón. Bueno, mucho de los motivos sería por la alimentación que llevas y los hábitos que sigues diariamente, los cuales ocasionan el envejecimiento prematuro en tu piel.

Es así que a continuación te contamos cinco de ellos y esperamos que dejes de realizarlo.

1.- no comer grasas

Muchas personas creen que la mejor manera de mantenerte saludable es no comiendo grasas, pero eso no es cierto. En realidad, una dieta que no incluya este tipo de alimentos puede causar envejecimiento prematuro en tu piel.

2.- mala postura

A veces trabajando frente a una computadora por muchas horas puede producir que nuestra columna se vea afectada, produciendo sensación de fatiga y cansancio.

3.- usar sorbetes para beber

Aunque no lo creas, beber jugos o refrescos utilizando sorbetes puede causarte arrugas prematuras en el área de la boca y los ojos. Por eso, evita abusar de ellas.

4.- no usar siempre protector solar

Con la llegada del verano, muchas personas acudiremos a la playa y estaremos expuestos por muchas horas al sol, pero eso no sería el único momento. También ocurrirá cuando estemos en el trabajo, entre otros instantes. Por ello, es importante siempre usar protector solar.

5.- no comer postres

Tal vez pensarás que no comer postres es lo mejor que puede hacer, pero eso no es cierto. Los dulces te ayudan a liberarte del estrés, el cual produce arrugas en el rostro.

