6 cosas extrañas que te hacen subir de peso y no lo sabías

¿Comenzaste con la dieta y los ejercicios , pero aún no ves los resultados? Es probable que hasta ahora no te hayas preguntado cuál es la verdadera razón de por qué no lograr alcanzar tus objetivos y tener el peso ideal.

Existen muchas razones que influyen que no puedas bajar de peso , y entre estos factores están algunos hábitos del día a día que ni siquiera notamos que nos perjudican.

A continuación, te contamos 6 cosas que hacen es estés disconforme con tu peso:

1.- Confianza en la comida ligth

Los productos que están etiquetados con la palabra ‘light’, no siempre significa que no contengan calorías. Muchas veces se suele cometer el error de creer que por no contener azúcar, tienen la libertad de consumir una cantidad ilimitada y se exceden.

2.- Descargar recetas por internet

Si no pensantes que estar leyendo constantemente y descargando recetas por internet pudiera afectar tu peso, estás equivocado. Según un estudio aquellas personas que están acostumbrados a entrar a sitios de cocina tienen la tendencia a tener más hambre, por ende, a subir de peso.

3.-Relaciones estables

Si te encuentras en una relación que te hace feliz, tiendes a comer más, tanto consciente como inconscientemente.

4.-Deficiencia de vitamina D

Aunque no percibas la falta de vitamina D, a menos que te sometas a exámenes sanguíneos. Es importante que observes si consumes productos lácteos para cubrir las dosis necesarias, ya que un bajo contenido en vitamina D en la sangre te lleva a engordar.

5.-No dormir suficiente

La cantidad de sueño por día influye directamente en tu peso. Según un estudio, las personas que duermen menos de 5 horas en comparación con quienes duermen sus 8 horas, producen mayores niveles de grelina y sufren una caída en la leptina. Esto hace que haya un aumento del apetito por alimentos que sean muy calóricos.

6.- Opinión de tus amigos

Si sales a comer con tus amigas y todas piden una hamburguesa, es probable que tú también lo hagas. En primer lugar porque no puede porque no puedes resistir a la tentación, y en segundo lugar porque no quieres ser la que ordena ensalada y te miren extraño.