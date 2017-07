6 alimentos que te hacen tener más hambre

¿Empezaste con tu dieta, pero sientes que tienes más hambre que nunca?, o peor aún, ¿sientes que estás ganando peso? Puede que tu alimentación te esté jugando en tu contra y no lo sepas. Por ello, te compartimos 6 alimentos que, aunque no lo creas, te están haciendo comer más de la cuenta:

1. Pan de granos enteros

Tiene un alto contenido en fibra, este alimento no tiene grasas, y si no lo acompañas con grasas sanas la palta (aguacate) o huevos, no te saciará y te encontrarás con antojos al poco tiempo.

2. Jugo de fruta

Las frutas están llenas de vitaminas, minerales y fibra, sin embargo carecen de proteína. Por ello, aunque un juego tiene hasta cuatro porciones de frutas o verduras, al ser un alimento que se toma de forma inmediata, no satisface al cuerpo.

3. Smoothies verdes

Tienen bajas calorías, pero son altos en azúcares y carece de grasas y proteínas. Es como si tu cuerpo no hubiese comida nada y al final termines teniendo más hambre.

4. Snacks salados

Este tipo de bocados se digieren con gran rapidez por lo que primero elevan los niveles de insulina y luego bajan. En un ciclo en que rápidamente te entra el antojo de algo dulces y comienzas a comer de nuevo.

5. Lácteos light

Si bien tiene menos calorías, es un alimento que no produce la saciedad que lo haría la leche entera. Es mejor optar por consumir lácteos reducidos en grasa.

6. Galletas integrales

Al igual que el pan de granos enteros, lo mismo sucede con las galletas integrales, obtendrás en su mayoría carbohidratos sin mucha proteína o grasa, por lo que comerlas no calmará el hambre.