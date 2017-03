5 razones para dejar de usar el gel antibacterial

El antibacterial es una manera rápida para limpiarte las manos si no contamos con agua y jabón; y que hoy en día muchas personas lo han adquirido. Pero lamentablemente han distorsionado su función de gel, que es el de matar bacterias.

Es así que la web especializado en el tema EcoWatch señaló algunas razones para dejar de usar este tipo de producto antibacteriales.

1.- Perjudica la función muscular

De acuerdo a un reciente estudio publicado por la revista Smithsonian el antibacterial entorpece as concentraciones musculares a nivel celular con tan solo una pequeña cantidad.

2.- Aumenta el riesgo de alergias

Aunque parezca todo lo contrario, un reciente estudio ha indicado que un ambiente excesivamente higienizado perjudica el desarrollo de nuestro sistema inmune. Esto es por la presencia de triclosán podría aumentar de manera significativa el riesgo de las alergias.

3.- No es mejor que el jabón normal

El gel antibacterial no es más efectivo que el jabón normal para evitar diversas enfermedades. No existe “ninguna diferencia significativa” entre el jabón clásico y el antibacterial que se usa para eliminar las bacterias, según un estudio publicado en el Oxford Journal of Infectious Disease.

4.- El exceso de antibacterial contribuye a la mutación de bacterias

Exponer las bacterias al exceso del antibacterial puede mutar hasta convertirse en inmunes a este tipo de productos, explica el epidemiólogo Allison Aiello,

5.- El olor dulce puede ser tóxico

Según un estudio denominado Cisne, mostró que las mujeres que estuvieron expuestas a los ftalatos excesivos dieron a luz a niños que sufren un riesgo alto a la infertilidad o tienen una fecundidad más baja.