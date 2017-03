5 hábitos que te ayudarán a tener un abdomen plano

La mayoría de personas quieren tener un abdomen plano y tonificado, pero la falta de tiempo hace que no puedan ir al gimnasio y lograrlo. Sin embargo, esa no es la única manera de conseguirlo.

En realidad, si cambias algunos de tus hábitos e incluyes los de la siguiente lista verás que todo cambiará.

1.- Agua

Aunque es cierto que el cuerpo de las personas contiene abundante agua, eso no significa que no necesitas seguir tomándola, especialmente si quieres tener un abdomen plano y tonificado. Así que no te olvides de beber mínimamente dos litros diarios.

2.- Consume vegetales

Los vegetales nos brindan gran parte de las vitaminas y nutrientes que el cuerpo necesita para mantenerse saludable, especialmente aquellos como lechugas y brócoli.

3.- Aceite de oliva

El aceite de oliva es uno de los ingredientes que te ayudará a tener buenos resultados. Además, te ayudará a que tu estómago se sienta lleno, la idea es tomar una cucharada 15 minutos antes de cada comida.

4.- Come cada tres horas

Si creías que comer poco era la solución, en realidad es todo lo contrario. Lo mejor es comer cada 3 horas, pero en pocas proporciones.

5.- Ejercítate

Si quieres tener unos abdominales de acero, los ejercicios no pueden faltar en tu vida. Así que empieza a hacer sentadillas, correr o manejar bicicleta y ya verás tus resultados.