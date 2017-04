4 trucos para evitar la caída del cabello en otoño

El cabello también sufre ante el cambio de estación lo que ocasiona la fibra capilar sea mucho más sensible.

“La pérdida de cabello se produce, sobre todo, con la llegada de la primavera y el otoño; aunque durante esta última estación, la caída es bastante mayor”, afirmó un dermatólogo al portal Huffington Post.

A continuación, te contamos algunos tips para evitar la caída de cabello por culpa del cambio de clima:

1.- Una buena alimentación

Comienza con añadir a tu dieta legumbres, ya que aportan proteínas y son responsables de la queratina de pelo. Asimismo, los cítricos son ricos en vitamina C que ayuda asimilar el hierro de los alimentos, por lo que permite que tu cabellera sea menos vulnerable y esté más fuerte.

2.-No te frotes el cabello

No se recomienda frotar el cabello durante el lavado. Este se caerá porque la fricción causa daños en la estructura de las fibras capilares.

3.-No abusar de la plancha y secador

El pelo se vuelve frágil al abusar del uso constante de la plancha o la secadora. Asimismo, estos electrodomésticos hacen que la melena se vuelva más seca y quebradiza.

4.-Cepillado correcto

El cepillo (peine) correcto es el suave, aquel que no parta el pelo. No olvides de cepillarlo cuando esté seco y no húmedo, ya que es más susceptible a romperse.

