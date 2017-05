4 trucos para combatir el sueño y estar despierto

¿No tuviste una buena noche? ¿los párpados comienzan a pesarte y tu coordinación no responde? Por supuesto, no hay forma de que te eches a dormir cuando te encuentras en tu centro de labores. Por ello, si has pasado esta situación, estos tips te ayudarán a combatir el sueño :

1.- Ducha de agua fría

¿Sueles ducharte en la noche? Es momento que empieces a hacerlo en el día. El agua, si es fría mejor, es un truco excelente despertarte, ya que activará la circulación. O también puedes lavarte la cara con agua fría para despertarte.

2.- Una manzana en la mañana

Aunque sea el café lo primero que se te viene a la mente para despertarte, en realidad es menos efectivo de los crees, ya que por un lado puede estimular el sistema nervioso, pero también te deshidrata. Lo ideal es comer una manzana por su alto contenido de nutrientes y brinda energía de forma más natural.

3.-Proteínas para activarte

Las proteínas en las mañanas como el huevo, frutos secos y los cereales aportan energía para mantenernos activos durante todo el día, ya que son alimentos ricos en minerales y antioxidantes que evitan la fatiga.

4.-Descanso para recuperarte

Para evitar la somnolencia durante el día, es necesario haber descansado. Recuerda que el sueño es un reparador para la mente y el físico. Si no pudiste dormir durante la noche, busca un momento para relajarte con pequeñas pausas para descansar los ojos. También puede estírate para activar tu cuerpo.

