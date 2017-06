4 mitos sobre el consumo de la leche que debes conocer

La leche es una de los alimentos más nutritivas que existen y la que consumimos desde muy pequeños. Y es que ayuda al desarrollo y formación del cuerpo durante las diferentes etapas de la vida.

Es así que, en el 2001, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró el 1 de junio el Día Mundial de la Leche con el propósito de incentivar el consumo de este producto.

Sin embargo, se han creado diversas hipótesis respecto al consumo y sus efectos. Por ello, el Dr. Arnaldo Hurtado, médico nutriólogo de Laive, contará si son ciertos o solo mitos.

1.- Edad límite para tomar leche

La leche es considerada un alimento formador al tener proteínas de alto valor biológico, las cuales permiten tener una alimentación más balanceada. Estas también están presentes en las carnes, pescados, huevos.

2.- Engorda

La leche aporta al cuerpo parte de las calorías que necesita, pero si deseas cuidar tu peso, entonces se recomienda elegir 0 % grasa o light que hace que el aporte calórico sea reducido.

3.- Produce cáncer

El consumo de leche no representa una amenaza a la salud, dado que los lácteos forman parte de una alimentación saludable al igual que muchos otros alimentos de origen animal. Siempre es bueno consumir los alimentos con moderación y de forma equilibrada.

4.- La leche de soya sustituye a la de vaca

Eso no es cierto, pero a veces es la mejor alternativa para aquellas personas que no pueden consumir esta bebida. La proteína de este tipo de leches no es tan completa como la proteína de la leche de vaca.