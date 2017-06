4 hábitos que te ayudarán a no recuperar el peso perdido

Bajar de peso puede ser todo un reto, pero mantenerlo se convierte en un desafío. Principalmente porque esto implica la adopción de nuevos hábitos, y entre ellas un régimen de alimentación y la incorporación de un nuevo estilo de vida que debe mantenerse a largo plazo.

1.- Beber agua antes de comer

Uno de los tips que recomiendan los nutricionistas es beber un vaso de agua antes de la comida para ayudar saciar tu apetito. Asimismo, te permitirá eliminar toxinas a fondo de todo tu organismo.

2.- Comer despacio

No es necesario que comas deprisa, ya que además de no disfrutar la comida, también provocas que las calorías no se gasten como deben ser. Es importante que digieras los alimentos despacio para que de esta manera el metabolismo funcione correctamente.

3.- Dormir 8 horas como mínimo

Aunque no lo creas dormir es muy importante para mantener el peso ideal, por ello necesitas descansar por lo menos unas 8 horas diarias. Este hábito te ayuda a que tu metabolismo trabaje y queme más calorías.

4.- Cenar temprano

Los expertos en nutrición aconsejan cenar al menos dos antes de acostarse para evitar cualquier problema de digestión y no acumular grasas en diversas zonas del cuerpo.