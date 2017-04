4 alimentos ideales para comer después de hacer ejercicios

Realizar ejercicios no solo te ayuda a tener un peso ideal, también a prevenir ciertas enfermedades. El deporte es una fuente de energía a la que puedes acudir siempre. Aunque, hacer ejercicios te mantiene activa, es necesario que repongas la energía que gastaste.

Y es que cuando transpiras, sueles perder minerales que implica consumir proteínas para fortalecer la masa muscular.

A continuación, te indicamos los 4 alimentos ideales para comer después de hacer una actividad física, según los especialistas:

1.-Huevos

El huevo es el alimento que cumple con el propósito de fortificar la masa muscular. No es necesario indicarte una hora específica para ingerirlo, un huevo diario siempre es bueno.

2.- Quinua

Es considerado un superalimento, ya que te ayuda a recuperar energía. La quinua contiene fibra, nutrientes y es muy fácil de preparar.

3.- Frutos secos

Las nueces, almendras y avellanas son frutos secos que ayudan a regenerar las fibras musculares, ideal para comerlo después de una actividad física.

4.- Fresas

Tanto las fresas, arándanos o moras no pueden faltar después de entrenar. Según un estudio publicado en la revista Circulation: Journal of the American Heart Association, el consumo de estos frutos reduce el riesgo de ataque cardíaco. Por su alto cantidad de fibra, te ayuda a sentirte satisfecho más tiempo.