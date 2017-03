3 beneficios del cubo de hielo para tener un rostro resplandeciente

¿Quieres tener una rostro resplandeciente? Un truco es utilizar un cubo de hielo en el rostro. Como primera regla, nunca lo coloques sobre tu piel directamente pues podría llegar a quemarla. El primer paso será envolver el hielo en un paño fino y limpio para sacarle provecho en tu rutina.

A continuación, te mostramos *3 beneficios de usar hielo en el rostro. ¡Toma nota!

1.- Ojos cansados

Cuando has tenido una mala noche o te has desvelado, el hielo puede ser una gran solución para darle devolverle vitalidad a tus ojos y así eliminar las terribles ojeras. Solo tienes que pasar un cubo de hielo (no olvides envolverlo con un pañito) por los ojos cerrados durante 10 minutos aproximadamente. Luego, utiliza una crema hidratante y verás los resultados.

2.- Para los granitos

Una alternativa para contrarrestar los granitos es utilizando un cubo de hielo. Solo debes envolverlo un pañito y ponerlo sobre el granito y dejarlo al menos por cinco minutos. Esto ayudará a que reduzca la inflamación y que el granito tome un mejor aspecto. Asimismo, cerrará los poros evitando así los puntos negros.

3.- Piel oscura

Otra de las cualidades del hielo sobre el rostro es que ayuda a mejorar la circulación sanguínea, por lo que te da un aspecto rejuvenecedor en tu rostro. Tienes que pasar los cubos de hielo sobre la cara durante 10 minutos dos veces al día. Con esto lograrás que tu piel se refresque y tonifique para lucir radiante.