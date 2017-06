¿No hidratarse bien puede causarte mal humor?

El agua es un líquido que se ingiere a cada momento, pero también se pierde mediante la orina y la sudoración. Por ello, es importante hidratarse para recuperar los electrolitos.

Hay días en que amaneces de mal humor y no encuentras alguna razón específica o se te quemó la tostada en el desayuno, prueba con servirte un vaso de agua. Esto lo que recomienda un estudio publicado por la revista científica Journal of Nutrition. ¿Qué señala la investigación? La deshidratación leve no afectó a la función cognitiva de los que participaron (un grupo de mujeres), pero sí el estado de ánimo y la capacidad de concentración.

“El agua es tan vital para las personas, ya que nos ayuda a mejorar la circulación y el estado de ánimo. Por ejemplo, cuando una persona está sentada varias horas en su trabajo, al tomar un vaso de agua favorece a la oxigenación”, señaló Rommy Mayta, experta en deshitración.

A qué llamamos deshidratación

La deshidratación es la falta de líquido en el cuerpo. El ser humano está formado de agua, el 60% de la composición es líquido, y en niños es hasta en un 80%.´ Por tal razón, es tan fundamental el líquido en el cuerpo, que si hay pérdidas y no hay reposición puede llevarnos a la deshidrtación”

¿Cómo perdemos líquidos?

A través de la respiración, orina, en fiebres muy altas, la piel ( sudoración) y deposiciones líquidas.

La doctora Mayta explicó que este problema debe enfrentarse con el suministro de

bebidas hidratantes no deportivas, como Frutiflex. “Este tipo de bebidas llegan selladas y pueden suministrarse de manera preventiva o para atender a las personas enfermascon resultados muy favorables para la hidratación, y así reducir el riesgo de colapso”, comentó.