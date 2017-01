7 tips para proteger tus ojos de la radiación UV este verano

Durante el verano, uno de los principales problemas es la radiación solar ultravioleta, situación que pone en riesgo los ojos que presentan, en mayor medida, lesiones que incluso con el correr de los años pueden derivar en enfermedades más complejas.

Perú ocupa el primer puesto en índices de radiación solar ultravioleta, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), alcanzado en los meses de verano niveles históricos de hasta de 20 puntos.

El Dr. Carlos Siverio Llosa, especialista de Oftálmica, de la Clínica de la Visión, indicó que esta puede ocasionar inflamación de la superficie ocular; afecciones en la parte interna del ojo; y Queratitis, que son pequeñas heridas que se producen por al mirar el reflejo de la luz solar en el agua.

En esta nota compartimos algunas recomendaciones para evitar que estas afecciones que suelen aumentar en el verano puedan contribuir a la aparición de carnosidades, cataratas o daños en la retina.

1. Utiliza sombreros de ala ancha, los cuales te proporcionarán mayor protección a los ojos, además protegerán otras partes del cuerpo como la cara y el pecho.

2. Utiliza lentes oscuros que cuenten con protección UV, si no cuentan con ella te ocasionarán un considerable daño ya que por ser oscuros harán que la pupila se dilate más permitiendo el mayor ingreso de rayos ultravioletas.

3. Se recomienda que la protección sea UV 400, con ello tus ojos estarán protegidos hasta en 100% de los rayos ultravioleta.

4. Saber si tus lentes cuentan o no con protección UV, esto a través de una revisión que puede hacerse en la mayoría de ópticas. Sepa que la protección UV no es cara y que por lo tanto esta no debe elevar en demasía el precio del producto.

5. Usa lentes con filtro solar UV cada vez que se exponga al sol, en especial en el horario comprendido entre las 11 de la mañana y 2 de la tarde, lapso en el que los rayos solares tienen mayor intensidad.

6. Evita pasar demasiadas horas en el mar ya que el reflejo de la luz del sol en el agua le puede producir heridas en la córnea.

7. Ten en cuenta que los rayos UV también pueden dañar los ojos en días nublados y no solo cuando hay sol, por lo que se debe seguir las recomendaciones antes brindadas en todo momento.