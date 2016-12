Cáncer de piel: campaña “Prevención 365” busca frenar la enfermedad

La Liga Contra el Cáncer acaba de lanzar la Campaña “Prevención 365”, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de prevenir el cáncer de piel a través de chequeos preventivos periódicos y de la protección contra los rayos UV, los 365 días del año.

Adolfo Dammert, presidente de la Liga Contra el Cáncer, explicó que la iniciativa está dirigida al grupo de personas más expuestas a los peligros del sol, como policías, serenos, comerciantes, bañistas, albañiles, heladeros, pescadores y público en general, especialmente en las regiones con mayor índice de radiación ultravioleta como Lima, Chincha, Moquegua, Trujillo, Chiclayo y Arequipa.

Durante la campaña se realizarán despistajes para la detección y diagnóstico oportuno de lesiones sospechosas en las unidades móviles que estarán ubicadas en municipalidades, comisarias, entre otros lugares, además de las principales playas de Lima desde Chorrillos hasta Ancón. Además se realizarán talleres educativos sobre la prevención del cáncer de piel y la distribución de más de 50 mil bloqueadores solares también se replicará en las 5 provincias con mayor radiación ultravioleta como Chincha, Moquegua, Trujillo, Chiclayo y Arequipa.

Protegerse aún en días nublados

Nelson Quispe, subdirector de Predicción Meteorológica de Senamhi, invocó a la población a protegerse de los rayos UV, incluso en los días nublados.

“La máxima radiación ultravioleta a nivel mundial se detecta en el altiplano con una radiación UV máxima de 22, un índice altamente extremo, provincias como Arequipa y Puno son las más vulnerables. Por ello, es importante que la población tome conciencia de la importancia de protegerse de los rayos UV todo los días del año”.

Según recientes estudios realizados a nivel nacional, se estima que anualmente se presentan más de 1,200 nuevos casos de cáncer piel y cerca de 500 personas fallecen a causa de esta enfermedad. Uno de los tipos de cáncer de piel más agresivos es el Melanoma Acral, que suele presentarse en las manos y plantas de los pies, debajo de las uñas, genitales y boca, y que podría causar la amputación de los miembros si no se detecta a tiempo.

“El 80% de los casos son a causa de la sobreexposición acumulativa a los rayos ultravioletas sin protección. Por ello, es importante que la población que se expone de forma frecuente a los rayos UV, tome conciencia sobre la importancia de protegerse los 365 días del año”, señaló el Dr. Raúl Velarde, Director Médico de la Liga Contra el Cáncer.

Teniendo en cuenta la importancia de detectar la enfermedad a tiempo, la Liga Contra el Cáncer realizará despistajes clínicos de Cáncer de Piel por una donación de S/. 20.00 en sus Centros de Prevención y Detección ubicados en Pueblo Libre, Lima y Surquillo, lo que permitirá a la institución realizar otro despistaje de cáncer de piel de manera gratuita en zonas más expuestas a la radiación UV.

La campaña, con el apoyo de Unique, Laboratorios Bristol Myers y la Municipalidad de Miraflores, se realizará desde el 4 al 20 de enero de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am.

Finalmente, se recomienda a la población en general minimizar la exposición al sol, especialmente entre las 10 a. m. y las 3 p. m.; aplicarse bloqueador solar con un factor no menor a 30 SPF cada 4 horas; usar prendas de vestir protectoras como sombrillas, sombreros, camisetas de manga larga, usar gafas de sol que absorban el 100% de las radiaciones ultravioleta y estar siempre alerta ante cualquier cambio o aparición de un lunar sospechoso.

