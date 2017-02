Estas son las 5 lesiones deportivas más comunes

Si eres de las personas que le gusta hacer deporte, entonces sabes que, si no lo practicas adecuadamente, no usas la ropa correcta o no calientas lo necesario, te encuentras propenso a sufrir algún tipo de lesión.

Ante ello, el Dr. Miranda, médico cirujano y especialista en Salud Pública, nos comenta sobre cuáles son las lesiones deportivas más comunes en personas que realizan una actividad física o deporte.

1.- Esguinces

Esta lesión abarca aproximadamente el 32% de las lesiones deportivas y se produce cuando los ligamentos se estiran demasiado o presentan ruptura.

2.- Traumatismos directos

Abarca cerca de 24% de traumatismos y es producida mayormente de manera accidental. Causa dolor, calor o tumor.

3.- Distensión muscular

Se produce cuando un músculo es sometido a un estiramiento exagerado y hay desgarro. También se le llama “tirón muscular” y puede ser causada por uso inadecuado de un músculo o sobrecarga muscular.

4.- Lesiones en los tendones

Este tipo de accidente se presenta mayormente por un desgaste del tendón o por el envejecimiento. Aquellas personas que realizar alguna actividad física son los más propensos.

5.- Fracturas

Tal vez no lo sabías, pero una fractura es más que la rotura de un hueso y puede ser producida por diferentes traumatismos severos como caídas, golpe, entre otros. Aunque también por torsiones o fuerzas que superan la elasticidad natural del hueso.