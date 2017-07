¿Cuáles serán los beneficios de los videojuegos para el futuro de la medicina?

En los últimos años, el beneficio de los ‘juegos de entrenamiento cerebral’ han sido objeto de controversia en la comunidad científica. Mientras algunos especialistas se muestran escépticos, otros investigadores argumentan que “ciertos procesos de entrenamiento cognitivo pueden mejorar de manera notable las funciones cognitivas involucradas en las tareas cotidianas”.

Para comprobar estos efectos benéficos sobre las funciones cerebrales, el empresario, inventor y doctor en neurociencia Adam Gazzaley ha decidido recurrir a las nuevas tecnologías y participar en el desarrollo de videojuegos terapéuticos.

Pioneros de la medicina digital

Entre los precursores de esta incipiente aplicación medicinal de los videojuegos se encuentran el laboratorio Neuroscape, ubicado en el campus de la Universidad de California, y Akili, una compañía en la que Gazzaley se desempeña como asesor científico en jefe.

Los proyectos de Neuroscape están centrados en la atención, ya sea la atención selectiva o la capacidad de una persona para concentrarse en varias tareas en simultáneo, según explicó Gazzaley al portal estadounidense The Verge. “Estas capacidades se reducen con la edad. Pero actualmente no existen medicamentos realmente efectivos que no produzcan efectos colaterales”, señaló.

Un gimnasio para el cerebro

En uno de los juegos, llamado ‘Body Brain Trainer’, el paciente debe elegir mediante movimientos corporales entre varios símbolos mostrados en una pantalla. La tarea debe ser cumplida a un ritmo bastante rápido, por lo cual el jugador debe coordinar activamente sus movimientos y concentrarse para elegir las opciones correctas. La combinación de tareas mentales con movimiento físico es más efectiva que una que se base en resolver los mismos problemas en una ‘tablet’ que se pueda usar sentado en un sofá, explica el científico.

Otro de sus juegos, llamado ‘Labyrinth’, combina una cinta de correr con un casco de realidad virtual que simula un paisaje urbano. Para llegar a su destino, el paciente debe recorrer virtualmente calles que van cambiando su aspecto a lo largo el proceso. Al involucrar el sentido de la orientación, el juego estimula la memoria del paciente.

Juegos recetados por un médico

Uno de los videojuegos de Akili, llamado ‘Project Evo’, ya ha iniciado el proceso de acreditación por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), requerido para todos los medicamentos y dispositivos médicos. En caso de pasar con éxito las pruebas clínicas, el producto desarrollado por Akili podría convertirse en el primer videojuego recetado por médicos.

El científico confía en que esos videojuegos terapéuticos podrán resultar de gran ayuda en el tratamiento de pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), depresión, autismo y por la enfermedad de Alzheimer.

Fuente: RT