Brócoli: poderosa verdura que tiene propiedades anticancerígenas

El brócoli es una verdura que se utiliza sobre todo en las ensaladas, pero no es muy consumida. Por esta razón, EsSalud promueve su consumo por sus diferentes propiedades y sobre todo por sus beneficios para prevenir el cáncer. Además, contiene importantes propiedades antioxidantes que te ayudan a retrasar el envejecimiento de la piel .

En ese sentido, la doctora Martha Villar, Gerente de Medicina Complementaria de EsSalud, señaló que el brócoli contiene glucosinolatos, glucorafanina y su derivado, “sulforafano”, que podría ser responsable de las propiedades anticancerígenas y antimicrobianas. Asimismo, indicó que estos compuestos destruyen las células malas sin afectar a los tejidos sanos y se recomienda su consumo en su forma natural.

“El brócoli tiene vitaminas y glucosinolatos fundamentales, estos también conocidos como tioglucósidos. Una vez ingeridos, las enzimas los transforman en aceites de mostaza que tienen un efecto antioxidante, es decir que protegen las células”, agregó.

Por otro lado, el brócoli aporta vitaminas A y C, calcio, potasio y magnesio. Por ello, para que no pierdas sus propiedades se recomienda no hervirlo mucho tiempo y en la medida de lo posible consumirlo crudo.