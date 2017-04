5 alimentos naturales que podrían afectar la salud

Varias frutas y vegetales que en algunas partes del mundo se consumen diariamente y en otras son alimentos exóticos, pueden resultar dañinos para la salud , hasta el punto de provocar la muerte.

Los investigadores ya han comprobado que estos alimentos pueden ser peligrosos en caso de que no se cocinen de forma apropiada o se consuman en exceso.

1.-Carambola

Según un reciente estudio esrilanqués, a las personas con enfermedad renal crónica se les recomienda abstenerse del consumo de esta fruta. Contiene una neurotoxina que no puede ser procesada por quienes tienen problemas renales. Los científicos también señalan que incluso los que no sufren de enfermedades renales, no deberían consumir la carambola en cantidades excesivas. Los síntomas de la intoxicación pueden ser ataques de hipo, confusión mental o convulsiones.

2.-Frijoles rojos

Este tipo de frijoles contienen una alta concentración de una sustancia tóxica denominada ‘fitohemaglutinina’. Los posibles síntomas de un afecto adverso son náuseas, diarrea y dolor en la parte abdominal. La intoxicación puede llevar a una enfermedad gastrointestinal. Para destruir la sustancia los especialistas aconsejan cocer los fríjoles durante 30 minutos.

3.-Frutas drupáceas

Las semillas de albaricoques, melocotones, cerezas, peras y ciruelas contienen glucósidos cianógenos, unas toxinas naturales. El consumo de la pulpa de dichas frutas no es peligroso, pero si las semillas son masticadas, la sustancia puede transformarse en cianuro hidrógeno, que es venenoso para los humanos.

4.-Manzana

Una de las frutas más populares también contiene en sus semillas glucósidos cianógenos: la amigdalina. Esta sustancia puede transformarse en cianuro cuando entra en contacto con las bacterias intestinales. Sin embargo, no presenta una amenaza severa, ya que el consumo de unas semillas no es suficiente para alcanzar los niveles mortales del cianuro.

5.-Almendras

Las almendras amargas, que en algunos países son más populares que las dulces, tienen que ser procesadas para el consumo por sus altos niveles de cianuro. Un estudio del 2013 reveló que 50 almendras amargas sin procesar pueden llevar a la muerte de una persona adulta, mientras que para un niño unas 5 o 10 pueden resultar letales.

Fuente: RT

