4 síntomas del cáncer de páncreas que debes tener presente

El páncreas es una glándula que se ubica entre el estómago y la columna vertebral, y que tiene un papel muy importante en la digestión de los alimentos. Es así que debido a ello se tiene que estar atento a cualquier señal de que no esté funcionando correctamente. Y es que entre las enfermedades a las que está propenso es el cáncer.

Por tal motivo y para reconocer sus síntomas a tiempo, a continuación, te contamos algunas señales del cáncer de páncreas.

1.- dolor abdominal

Lo curioso de este dolor es que cuando la persona se inclina hacia adelante tendrá sensación de alivio, algo que no sucede con una molestia normal.

2.- piel de color amarilla

Una señal del cáncer de páncreas es cuando la piel se vuelve amarilla y que se produce por un aumento en los niveles de bilirrubina de la sangre.

3.- perdida repentina de peso

Bajar repentinamente de peso emociona a muchas personas, pero en realidad eso puede ser señal algún tipo de enfermedad.

4.- problemas digestivos

Si bien es cierto que este síntoma puede estar relacionado con otras enfermedades, eso no significa que no esté conectada con el cáncer de páncreas, especialmente si has empezado a sufrir de estreñimiento, dolor, inflamación y gases.

