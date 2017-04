Rocco, el perro más 'torpe' del mundo, es una celebridad en Instagram

Rocco tiene 1 año y su torpeza lo ha convertido en toda una celebridad e inclusive protagonizó la tapa de la revista Moderndog. Además de contar con más de 53 mil seguidores en la red más popular de fotografías, Instagram .

Su comportamiento, ser el perro más torpe del mundo y la vez el más adorable, ha alegrado las redes sociales por sus divertidas y distraídas travesías que son capturadas en imágenes en videos e imágenes. Quizás sus limitaciones se deben a su gran tamaño, pero este extrovertido perro no deja de estar en el suelo.

Pero su momento llegó hace unos meses, debido a una foto en particular donde muestra su lado sexy y que lo llevó a la fama. Sin dudas se trata de un can fotogénico, ya que le encanta ser el centro de atención, y no solo de su familia sino también de Intenert.

I'll be here all weekend. #this is me Una publicación compartida de Rocco (@rocco_roni) el 11 de Mar de 2017 a la(s) 9:49 PST

A continuación, te dejamos una galería de fotos para que disfrutes de sus fantásticas fotos. ¡Echa un vistazo!