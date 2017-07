Este perrito escapó de su casa para darle un tierno abrazo a su mejor amigo

La amistad no distingue y no conoce de límites. Esta es la historia de Messy, un perro labrador que no solo es el mejor amigo de su dueña Oranit Kittragul, sino también de un can solitario llamado Audi, que vive del otro lado de la calle de su vecindario.

Audi pasa los días en solitario, debido a que su dueño se va a trabajar por largas horas. Al igual que otros perritos, también se pone ansioso. Sin embargo, gracias a Messy que lo visita, su soledad disminuye. Ahora último, tuvo la oportunidad de agradecer a Messy, es así que, escapó cuando su dueño olvidó cerrar la puerta,y corrió para darle un abrazo a su mejor amigo Messy.

En una entrevista para el sitio The Dodo , la dueña dijo que cuando Audi está ladrando o llorando, le dice a su perro que vaya a visitarlo.

“Cuando Audi se siente solo y llora, siempre le pido a mi perro que lo vea y hable un poco con él. Mi perro solo lo mira desde la cerca y le ladra. No sé que es lo que le dice, pero de inmediato Audi deja de llorar.”

Un día el dueño de Audi se olvidó de cerrar la puerta del patio cuando se dirigía a trabajar. Para su sorpresa, Oranit descubrió que Audi había escapado y ahora estaba parado sobre su cerca. Por supuesto estaba allí solo para saludar a Messy con un tierno abrazo. Lo que reveló a Oranit el gran vínculo que existe entre ellos estos dos perros.