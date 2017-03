Este perrito reacciona tiernamente al ver una película de terror

Ver una película de terror produce en el cuerpo de cualquier persona una sensación de adrenalina increíble, y es que el suspenso en que nos mantienen esas historias hace que no queramos despegar nuestros ojos de la pantalla del cine o televisión.

Por tal motivo es que a muchos no les gusta ver este tipo de películas solos y la mascota de la familia se convierte en la mejor opción para gritar juntos en caso la historia se vuelva más terrorífica de lo esperado.

Sin embargo, tal vez nunca lo habías pensado, pero te imaginas que siente tu perro cuando ve esas películas, de repente crees que no entiende, pero el siguiente video te demostrará todo lo contrario.

Es así que en el siguiente clip podrás ver a un pequeño can viendo El conjuro, película de terror que a muchos causó pesadillas y que el animal no puede dejar de mirar, pero al escuchar el grito de la protagonista y notar que el suspenso aumenta, el perro no puede soportarlo más y decide esconderse entre los cojines.

Mira aquí el video con la reacción del can