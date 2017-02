Estas son las 6 enfermedades más comunes en perros

Todos los seres vivos somos propensos a sufrir algún tipo de enfermedad, por lo que los perros no se salvan de padecer algún mal. Es así que líneas abajo te contamos cuáles son las que más comunes en canes, para que empieces a tomar las medidas al respecto.

Otitis canina

Es una inflación del conducto auditivo externo. Para evitarlo, se recomienda cuidar la higiene de tu mascota en esa área.

2.- Problemas de piel

El hecho de que tu perro no lleve una higiene adecuada y no verifiques que no tenga pulgas, lo puede volver muy propenso a sufrir dermatitis, infecciones, alergias u otros tipos de problemas dermatológicos

3.- Problemas intestinales

Estos pueden presentarte a través de gastritis, vómitos o gastroenteritis con fuertes diarreas. Por ello, es importante que evites darle comida de casa.

4.- Infecciones de vejiga o cistitis

Este problema es muy usual en perros mayores, por lo que es recomendable que si tu perro tiene más de 10 año lo lleves cada 6 meses al veterinario.

5.- Parvoriosis canina

Es una infección viral muy contagiosa y que suele afectar a los perros a cualquier edad, por lo que es importante colocarle sus vacunas.

6.- Tos

Este problema es muy común en aquellos perros que han estado en contacto con otros canes. Su gravedad dependerá de la edad o raza del animal.

Recuerda que la mejor manera de proteger a tu mascota de estas enfermedades es llevándolo al veterinario regularmente y colocándole sus vacunas.