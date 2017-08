Día Internacional del gato: celebra esta fecha junto a tu engreído

El gato es uno de los animales más independientes que existen, porque a comparación de los perros, los mininos no siempre están pensando en nosotros o esperándonos para recibirnos con un gran lamido. Sin embargo, eso no significa que no estamos presentes en sus corazones.

Sabiendo ello es que cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, fecha creada para agasajar a esos felinos que se creen los dueños del hogar y que en el fondo de nuestro ser sabemos que lo son.

Actualmente en el Perú, los gatos al igual que otros animales se encuentran protegidos bajo la Ley de Protección y Bienestar Animal (promulgada el pasado 8 de enero), la cual se creó para proteger los derechos de estos seres que indefensos que muchas veces son maltratados y necesitan que alguien hable por ellos.

El agresor podría recibir hasta tres años de cárcel, en caso de animales domésticos y silvestres (cinco años si el maltrato provoca la muerte de la víctima).

Cabe destacar que un gato vive aproximadamente 15 años y es sumamente limpio a diferencia de otros animales, por lo que es uno de los preferidos al momento de adoptar una mascota.