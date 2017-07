7 cosas que solamente el dueño de un labrador comprende

El labrador es un perro muy leal, inteligente y cariñoso, cualidades que hacen que sea una de las razas más populares y queridas del mundo. Y es que estos pequeños de cuatro patas son tan especiales que siempre dejan huella en todo aquel que tiene la dicha de conocerlo.

Asimismo, posee otras características que lo convierten un amigo muy especial y a continuación te las contamos

1. aman el agua

El agua es el lugar preferido de cualquier labrador, por lo que, si tienes uno y no lo has puesto a nadar, te has perdido de ver a tu mascota más feliz que nunca.

2. poseen un olfato único

Seguro has notado que cada vez que salen a pasear, tu labrador no puede evitar pegar la nariz en cualquier piedra, árbol, pedazo de pasto, flor, poste, llanta, etc., ellos pueden ser entrenados fácilmente para cualquier labor.

3. Roban los corazones de todo el mundo

Los labradores son muy populares entre las personas. Y es que cuando salen todos quieren saludarlo, acariciarlo y son perfectos para hacer amigos.

4. son muy amigables

Seguro te ha ocurrido que cada vez que visitas un parque con tu mascota, solamente pasan algunos segundos para que este pequeño encuentre algún amigo para jugar.

5. Te seguirán siempre

Si hay una raza de perro que le gusta seguir a su dueño como si estuviera pegado a él, son estos perros.

6. todo es diversión

Para los labradores todas las actividades que realizan son divertidas. Y es que aman sentirse útiles porque para ellos todo es un juego.

7. son el mejor remedio para el dolor

Los labradores pueden darse cuenta si su mejor amigo humano está estresado, triste o contento, por lo que las sesiones de cariños no faltarán.

Actualmente en el Perú existen personas apasionadas 100% por estos hermosos por ello José María Rojas con años de experiencia en la crianza de esta adorable raza nos invita a conocer más sobre ella en su página de Facebook donde encontrarás al labrador que necesitas en tu vida.