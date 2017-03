5 cosas que hace tu perro y te alertan para llevarlo al veterinario

Los perros son muy tiernos y graciosos, esto último especialmente cuando persiguen su cola, algo que todas las personas encontramos chistoso. Sin embargo, esas acciones a veces no significan que tu mascota quiere divertirte, en realidad quiere decir que se siente mal y necesita que lo lleves al veterinario.

A continuación, te contamos las más comunes.

1.- se arrastra sentado

Si últimamente has observado que tu perro suele sentarse en su trasero y empezar a arrastrarse, déjame decirte que no es para que te cause gracia. Esto puede significar que tu mascota tiene una infección y es mejor que lo lleves al veterinario.

2.- frota su rostro

Cuando un perro empieza a frotar su rostro contra algo, esto puede significar que tu engreído está teniendo una inflación en sus ojos u oídos.

3.- suele rascarse con sus patas traseras

Cuando un perro se rasca tal vez quiere decir que las pulgas están invadiendo su cuerpo. Lo mejor es que cada tres meses le coloques un antipulgas y consultes con su veterinario el más recomendable.

4.- se agacha

Aunque muchas veces quiere decir que tu perro tiene ganas de jugar, también puede significar que le duele el estómago y es mejor que lo lleves al veterinario.

5.- persigue su cola

Muchos perros suelen perseguir su cola y a las personas nos parece algo gracioso. Sin embargo, cuando tu mascota lo hace muy seguido puede significar que tiene un dolor en la columna o un problema en la piel.