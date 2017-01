5 cosas que hacen lucir a los hombres menos atractivo

Son las acciones las que nos define a diario, así como los rituales que realizan los hombres para lucir bien. Pero puede verse estropeado con estos 5 hábitos que te presentamos.

Según el diario The Inpendent ha señalado que existen ciertos hábitos que desfavorece y te hacen menos atractivo para el sexo opuesto, quizás encuentres la razón del por qué todavía no has conquistado a alguien en estos meses.

A continuación, te contamos cuáles son. ¡Toma nota!

1.-Dormir poco

No dormir lo necesario puede traerte varias consecuencias a tu salud, pero también en tu aspecto. Los efectos que puede causarte es verte más viejo, cambios de humor como irritabilidad y ansiedad.

2.-Forzar el lenguaje corporal

Lo importante es que seas natural, aunque si tiene una mala postura, lo mejor es corregirla. Debes mostrarte relajado, pero sin llegar a los excesos.

3.- Mal olor

Aquí no hay nada más que decir, ya que la higiene es fundamental para causar una buena impresión.

4.- Falta de sentido de humor

Es importante que la persona tenga un buen sentido del humor y con quien poder reírnos. Por ello, a los que siempre se quejan es mejor tenerlos de lejos.

5.-Estrés

El estrés varios efectos desfavorables, entre ellas la pérdida de cabello, reducción del apetito sexual, obesidad y más. Estos efectos hacen que luzcas menos atractivo.