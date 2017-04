II Congreso Internacional de Gastronomía: la comida saludable puede ser rentable

Si en algún momento alguien te pregunta si un negocio de comida sana puede ser rentable, seguro que tu respuesta será no, pero déjame decirte que, si puede serlo y Quinoa, la primera cadena peruana de comida saludable lo demuestra.

Creada por Alexia Cook y sus primas, desde un inicio sabían que ofrecer un restaurante de comida sana era difícil, pero ellas estaba dispuestas a asumirlo. Y es que debían romper con el paradigma de que la comida saludable no es rica y luego de ello todo será más fácil.

Al menos eso recalcó Alexia durante su participación en el panel “Sostenibilidad y Alimentación Saludable” que tuvo lugar en el segundo día del Congreso realizado en el Círculo Militar de Jesús María.

Actualmente Quinoa posee tres locales y en cada uno de ellos deja que sus clientes armen su plato a su manera, pues creen que toda dieta debe ser individual.

Asimismo, Heine Herold de Catalina 555 propuso que “La sostenibilidad y alimentación saludable son dos temas que no solo se deben promover desde las cocinas sino en cada uno desde nuestros hogares.”

“Los cocineros están llamados a proponer el cambio en sostenibilidad, nutrición y salud. Y, como comensales, se debe colaborar desde nuestras casas porque allí inicia todo”, sostuvo.

“Si un niño no ve buenos hábito en el hogar no los va a replicar. Si la alimentación balanceada no estuvo presente en la formación, tampoco estará de adulto”, agregó para luego destacar movimientos como La Revolución que enseña a niños a darle valor a los insumos.

