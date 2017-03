5 trucos de cocina que le darán otro sabor a tus comidas

A muchas personas no les gusta cocinar, y es que hacerlo requiere de mucha concentración, paciencia y en algunos casos talento, algo que no todos tenemos, pero que si conoces algunos trucos no necesitarás y podrás sorprender a mucho con tus dotes culinarios.

Es así que a continuación te contamos cinco de estos trucos.

1.- pela el kion con una cuchara

La manera más sencilla de pelar un kión es con una cuchara. Este truco te ayudará a no desperdiciar mucho de este alimento al pelarlo.

2.- no juntes muchas verduras en una sartén

Colocar muchas verduras en una sartén hará que sea más difíciles que estas se frían. Por ello, lo ideal es poner en pocas cantidades.

3.- bate los huevos antes de freírlos

Para lograr que los huevos estén bien fritos, te recomendamos siempre batirlos.

4.- prepara el tocino en el horno

Cuando cocines tocino, se recomienda ponerlo en el horno a una temperatura de 400 grados durante 15-20 minutos, girarlo varias veces y listo.

5.- fríe el pollo apanado dos veces

Para lograr el pollo crujiente que tanto quieres, te recomendamos freírlo do veces. Es decir, luego de la primera, esperar 10 minutos y volver a hacerlo.