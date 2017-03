4 cosas que no sabías de los deliciosos helados

El verano todavía no se va, por lo que muchas personas aprovechan los días soleados para disfrutar de un delicioso helado, el cual ayuda a mantener tu cuerpo fresco. Sin embargo, estos no se salvan de estar rodeados de mitos que muchas veces nos hacen dudar si comerlos o no.

Por ello, helados Artika te contará desde su amplia experiencia en el rubro de estos productos, cuatro curiosidades que no conocías.

1.- No engordan

Muchas personas creen que comer un helado los hará subir de peso, algo completamente falso. Si no lo haces excesivamente, eso no ocurrirá.

2.- no tendrás sed

Seguro eres de las personas que cree que comer helado te dará sed. Sin embargo, eso no es cierto, si este postre es de calidad, en realidad sentirás la frescura en tu cuerpo.

3.- alegran tu día

Seguro no lo habías notado, pero luego de comer helado, es usual que se reduzca la agresividad que tenía y te sientas alegre.

4.- cuidan tu garganta

Así como lees, un helado no inflamará tu garganta. En realidad, ese frío que produce en tu cuerpo será un gran aliado.