Re-pensando el cuerpo: debates desde el feminismo, la memoria y la performance

Ciclo de conversatorios enfocado en temas relacionados al feminismo que son abordados desde diversas disciplinas artísticas y estudios en género y memoria.

Un espacio para sistematizar acciones, relacionar contenidos y quehaceres, generar encuentros y repensar el cuerpo desde la historia del feminismo, la evolución de los derechos de la mujer, la igualdad de género, el aborto, la mujer según la Iglesia, entre otros.

Esta actividad se realiza en el marco de las exposiciones Tierra incógnita, individual de Romina Chuls y Auto-reconocimiento, instalación de Natika Caballero.

Miércoles 12:

Invitadas: Romina Chuls, artista visual; Sandra Campó, escritora y bloguera de NINA que aborda temas sobre feminismo, sexualidad y literatura; Carla Sagástegui, autora de ”Los primeros 80 años de la historieta en el Perú” y Diana Miloslavich, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

Miércoles 19:

Invitadas: Natika Caballero, artista visual; Rebeca Ráez, actriz y performer; Liliana Albornoz, performer y gestora cultural.

Hora: 7:30 p.m.

Lugar: Fundación Euroidiomas – calle Libertad 130, Miraflores.

Ingreso libre.

Primer conversatorio

Sandra Campó (Lima, 1983)

Estudió Literatura en la UNMSM. Es feminista, bloguera y escritora. Entre 2011 y 2016 escribió en Chicas Malas, un blog de feminismo, arte y cultura popular. En 2015 publicó el libro Hoy tengo ganas de mí. 7 historias de masturbación femenina. Desde hace dos años realiza el taller de ciclo menstrual Una revolución llamada menstruación. Actualmente escribe sobre feminismo, sexualidad femenina y literatura escrita por mujeres en su nuevo blog NINA. Desde hace 3 meses organiza el Club de Lectura: La Libre, un espacio exclusivo para mujeres lectoras. Sandra se describe a sí misma como una feminista apasionada y una amante ardiente de los libros escritos por mujeres.

Carla Sagástegui (Lima, 1971).

Con la tesis Tramas de la ficción externa en la literatura peruana y sus modos ficcionales, se doctoró en Arte, Literatura y Pensamiento en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Desde un enfoque hermenéutico en interculturalidad, oralidad y escritura, ha publicado el libro sobre la historia del cómic: Los primeros 80 años de la historieta en el Perú, además de diversas ponencias y artículos sobre las relaciones entre el arte, el cómic y la literatura, entre ellos el artículo “Amando nuestro cuerpo” publicado en el reciente libro BÚMM! Historieta y humor gráfico en el Perú (1978-1992). Actualmente, se desempeña como profesora de Literatura y Jefe del área de Desarrollo Social en la Dirección Académica de Responsabilidad Social en la PUCP.

Diana Miloslavich

Es autora del libro Literatura de mujeres. Una mirada desde el feminismo, publicado en 2012. Estudió Literatura y se doctoró en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Feminista defensora de los derechos políticos de las mujeres. Actualmente es Coordinadora de Participación Política y Descentralización en el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

Romina Chuls (Lima, 1991)

Artista visual egresada de la Facultad de Arte y Diseño de la PUCP, en la especialidad de Pintura. Obtuvo el premio Fundación Euroidiomas 2016 para presentar su primera exposición individual “Tierra incógnita”, actualmente en temporada. Su trabajo se centra en el estudio de género, siendo la femineidad y la mujer las protagonistas. Uno de ellos es Qué rico menstruo, proyecto y movimiento artístico que busca erradicar el estigma que carga la menstruación. No sólo reclama su normalización sino, también, su resignificación. El tema del aborto está presente en “61 días de auxilio: adormecimientos que pesan… sin vergüenza”, instalación expuesta a inicios de este año como parte de “perMIso de ABORTO” proyecto aún en construcción.

Segundo conversatorio

REBECA RAEZ REATEGUI

Se graduó como Licencia de Gestión y Políticas Culturales de la Universidad Aix-Marseillede Francia. DEUG de Facultad de Teatro Contemporáneo de la Universidad de Amsterdam con estudios de Historia del Arte de la UNMSM. Estudió con la maestra Karina Holla diva del expresionismo holandés, el investigador Pierre Friloux sobre micro-movimiento y con el grupo Mug met the Goude Tand y Jell-O Company.

En el Perú sus maestros de teatro: Alberto Isola, Ana Correa, Mario Delgado, Jaime Lema. En danza: Patricia Awapara, Morella Petrozzi, Lili Zeni. Recientemente fue invitada por el colectivo Rio Danza Comunitaria y la Asociación Cultural ESCAPE para realizar la performance YUMI (agua en awajún) en Pucusana, dentro del marco de la festividad mundial Global Water Dances. Para esta actividad, Ráez convocó la participación de los pescadores. Viene presentando el espectáculo itinerante UnkU en las huacas de Lima y Perú, como reflexión del legado de conocimiento de las mujeres prehispánicas a través de los tejidos y los quipus.

Su ponencia e investigación “El cuerpo en los tiempos del cólera” será publicada por la ENSAD en el marco del Festival de Saberes Escénicos FISABES. Ha sido premiada en numerosas ocasiones, entre ellos el Primer Premio de la Residencia de Teatro Gran Formato [2013] con el proyecto de artes escénicas y visuales “CAO Visiones de la Dama Moche”. Entre sus distinciones: 5 mejores actrices del año (El Comercio); “Espectáculo más innovador del año” (El Comercio –2004) y Mejor Coreografía del Año por el Concejo Nacional de Danza.

En el cine tiene roles inolvidables: “Todos somos estrellas” de Felipe Degregori, “La Cosa” y “El Destino no tiene favoritos” de Alvaro Velarde –Premio Mejor Película Peruana del Festival de Cine de París, “El Inca, la boba y el hijo del ladrón” y recientemente “Niñojuán”–Premio DAFO 2015 de Ronnie Temoche. Ha sido entrenadora de actores para la película “Coliseo”sobre los concursos de Huaylas dirigida por Alejandro Rossi. Ha colaborado en movilizaciones y Campañas de No Violencia contra la Mujer, y en defensa de los derechos de los niños en zonas de guerra.

Sus acciones han tenido amplia cobertura en los medios internacionales como El País (España), France-TV y The Guardian (Australia).

RRR ha trabajado para instituciones nacionales e internacionales como DEMUS, Centro Cultural Nosotros, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Agencia Española de Cooperación Internacional, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, Pontificia Universidad Católica del Perú, PUCP, Universidad Científica del Sur, Escuela Nacional de Bellas Artes ENSABAP, Gobierno Regional de Maynas, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Jell-O Company Objeckt Theatre de Holanda, Gasthuis de Amsterdam, Taller de Patrimonio de la Municipalidad de Aix-en-Provence, 3BisF Arte Contemporáneo en Aix-en-Provence, Montevideo lieu de créations contemporaines en Marseille, Festival Actoral, Festival Image de Ville, Festival Right about Now, International World Theater Festival de Halden, Noruega.