Narraciones Fragmentarias: proyecto fusiona la fotografía y la cerámica

El pasado miércoles 9 de agosto a las 7:30 p.m., se inauguró en la Fundación Euroidiomas, “Narraciones Fragmentarias”, el primer proyecto bipersonal de los artistas Samuel Chambi y Liz Luna, en el que no solo fusionan las técnicas en las que cada uno trabaja: la fotografía y la cerámica, sino que destacan nuevas formas de representación y experimentación.

“Narraciones Fragmentarias” de Liz Luna (Lima, 1977) y Samuel Chambi (Lima, 1983) tiene como tema principal a la identidad, en el que Luna ha venido trabajando en proyectos anteriores y que en el caso de Chambi es nuevo y revelador. Para ambos artistas se trata de mostrar algo muy íntimo, las cosas que los afectan y que conforman su identidad. El punto de partida es su infancia familiar en Ñaña, al este de Lima, lugar donde crecieron. Para ello, Chambi ha recurrido a imágenes de archivo así como a fotografías propias hechas recientemente en el lugar, pero expuestas en pequeñas piezas de cerámica. En el caso de Luna, explora su propia biografía peruano-americana, a partir de piezas de cerámica que tienen referentes de la cultura peruana. Es en la deformación de éstas, como en su color, que exterioriza y refleja algo más complejo: la búsqueda de encajar.

Liz Luna cursa actualmente la Maestría en Bellas Artes (M.F.A) en la especialidad de Cerámica, Michigan State University, East Lansing. En 2016 realizó su primera individual “Sinchi Runa”, Kresge Gallery 101, Michigan State University, East Lansing. Ha obtenido diversos premios en EE. UU., entre ellos “Dissertation Completion Fellowship 2017” College of Arts and Letters, Michigan State University; “Research Enhancement Fellowship 2016” Department of Art, Art History, and Design Michigan State University, East Lansing, MI. “Identidad fragmentada” fue su primera bipersonal en Lima, Perú. Vive y trabaja en Michigan, EE.UU.

Samuel Chambi estudió Fotografía en el Centro de la Imagen en Lima. Ha participado en exposiciones colectivas, como “El show de Diana”, parte de la I Bienal de Fotografía de Lima (2012), “ComparArt” (Museo de la Nación, Lima 2014 y 2016), “El peregrino, una mirada fotográfica” (Centro Cultural de España en Lima, 2014) y en “Fotografía transversal”, galería El Museo (Bogotá, 2015). En 2014 obtuvo el primer premio en el Salón del Fotografía del ICPNA, en el marco de la II Bienal de Fotografía de Lima. En el 2015 presentó “Principios de fotografía”, su primera individual, en la galería El Ojo Ajeno, y recientemente “No ficción (no documental)” también en dicha galería.

“Narraciones Fragmentarias”