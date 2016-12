WhatsApp: 5 mejores mensajes de memes para enviar en Año Nuevo 2017

Se acaba el 2016, y varias personas empieza a compartir a través de WhatsApp diversos mensajes para poder desear a su ser querido un año de paz y amor, además de mucho dinero y trabajo. Pero nos olvidamos siempre de la parte creativa y graciosa con estos memes.

Es por ello que si necesitas limar asperezas o simplemente hacer reír a alguien que está triste, uno de estos gráficos son los que debes darle a tus contactos de la aplicación de mensajería rápida por Año Nuevo 2017.

Por ejemplo, tenemos al niño del Succed Kid quien se impone el reto de “Comer las 12 uvas para este nuevo año”, o simplemente a Julio Iglesias quien coloca un mensaje “Este año también te enviaré el mismo mensaje del año pasado”.

Asimismo están los deseos que no cumpliste ni el año pasado ni este año, pero que piensas cumplirlos el 2017. Por ejemplo ir al gimnasio, bajar de peso, decidirte a iniciar algún curso, ver alguna serie, comprarte una casa, etc. ¿Lo has hecho alguna vez?

Así que no dudes en compartir uno de estos a tus contactos por WhatsApp, seguro le darás una buena sonrisa a tu enamorado, familiar, padres, etc.

Momentos más incómodos cuando usas WhatsApp

El comediante español Jorge Cremades, famoso por sus cortos pero graciosos videos, publicó un hilarante material que nos muestra 6 divertidas situaciones que todos los usuarios de WhatsApp alguna vez hemos sufrido. ¿Recuerdas alguna otra?

¿Deseas tener más noticias de Epic? ¡Sigue nuestro Facebook!

No dejes de leer

WhatsApp: le dice a su exnovia que tiene SIDA y ella reacciona así

WhatsApp: 10 mensajes para enviar a tus seres queridos esta Navidad

Facebook Messenger: la agregaron a grupo sin saber que podía leer lo que escribieron de ella

Estos son los 5 fracasos tecnológicos del 2016, según la BBC

Estos son los 5 éxitos tecnológicos del 2016, según la BBC

WhatsApp: trolea a su exnovia con canción de Romeo Santos y se hace viral

Pokémon GO: el Pikachu navideño tiene un easter egg y no lo notaste

Si escribes Beyoncé en el traductor de Google te aparecerá esto

YouTube: con este truco podrás ver videos no disponibles en tu país

Pokémon GO: Niantic anuncia evento por Año Nuevo y dará todo esto

Si te interesó lo que acabas de leer, te invitamos a seguirnos en Facebook, Twitter y Google+