Timoteo llevará la Navidad a los animales del zoológico de Huachipa

Disfrazado de Papá Noel y con un bolso lleno de obsequios, el dragón más querido de la televisión peruana, Timoteo, volverá a reunirse este sábado, en Dr. Vet, con el veterinario Pancho Cavero para pasar juntos vísperas de Navidad y repartir muchos regalos a los animales del zoológico de Huachipa.

“Una vez más, Pacho Cavero me invitó a su programa para entregarles no solo regalitos, sino también mucho amor a los animalitos del zoológico de Huachipa por Navidad. Espero que les gusten mucho nuestros obsequios, pues me pasé toda la noche preparándolos para ellos”, aseguró, entre risas, el travieso muñeco.

Sin embargo, ambos personajes no solo se encargarán de cumplir el trabajo que Papá Noel realiza cada 25 de Diciembre, pues también deberán alimentar a una esbelta jirafa, asear a una tímida cebra y hasta se atreverán a jugar con unos traviesos canguros, entre otros hermosos animales que habitan el referido parque.

No se pierdan la aventura navideña de Timoteo junto a Dr. Vet este sábado a las 11:00 am, por las pantallas de América TV.

