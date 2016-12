Año Nuevo: entérate qué no debes hacer para recibir el 2017

A un día de celebrar el Año Nuevo, el maestro chiclayano Josué Gonzáles con más de 45 años de experiencia nos da unos tips para recibir un 2017 próspero. “Lo que no debe faltar nunca son los baños de florecimiento con pétalos de flores de todo tipo, para alejar todas las malas vibras y empezar el Año Nuevo, como nuevos”, precisa.

Además, nos recomienda no dejar pasar las cábalas convencionales, como la de comer las doce uvas a medianoche pidiendo un deseo por cada una. También está el plato de lentejas que garantiza que el próximo año sea lleno de abundancias y con buen pasar económico. Finalmente, no olvidar las prendas íntimas roja, amarilla o verde.

Decorar el interior de la casa con velas es otro de los rituales más comunes en nuestro país. Las velas hay de múltiples formar y colores. El blanco representa la paz y salud, el rojo (amor, y armonía), verde (dinero), amarillo (florecimiento), azul y celeste (estudios), rosado (calma y tranquilidad), morado (esperanza), dorado y plateado (dinero), naranja (para limpiar todo trabajo y negocio), y marrón (solucionar problemas).

Asimismo, nos comenta qué es lo que no debemos hacer para esta esperada celebración, pues aunque no creas en supersticiones y cábalas, no está de más saber qué errores no hay que cometer en el último día del año.

- Evitar discutir o plantear desacuerdos preserva el espíritu festivo.

- Evitar los castigos y las correcciones a los niños.

- Las mujeres no deben usar tijeras ni cuchillos porque representan odio, peligro y personas que serán recortadas de la vida de quienes utilicen esos elementos.

- La mujer tampoco debe cocinar: si tiene que hacerlo, es mejor el día anterior y consumir esa comida en Año Nuevo.

- No romper lozas, pues es de mala suerte que un plato, taza o cualquier vajilla se parta en pedazos.

- No sacar la basura ni barrer, pues va contra la prosperidad y la suerte del hogar.

- No lavar la ropa, pues se considera el cumpleaños del Dios del agua y le molestará ensuciarse.

- No afeitarse ni cortarse la uñas, pues trae dolor a las relaciones de la persona cercenada.

pinteres Maestro chiclayano Josué Gonzáles. (Foto: Difusión)

Estos consejos los dio el maestro Josué Gonzáles. (Consultas José Pardo de Zela 885. Lince – teléfono 989992732).