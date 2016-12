Josie Diez Canseco: predicciones para los signos del zodiaco en 2017

Con la llegada del Año Nuevo muchos seguidores del horóscopo esperan con ansias las predicciones de los 12 signos del zodiaco para saber lo que les sucederá en este 2017.

Josie Diez Canseco , además de aconsejarte cómo realizarte un baño de florecimiento en casa, también te muestra lo que dicen los astros. ¡Atento!

Aries

Dejas atrás malos entendidos, ordenas tus ideas y lo que quieres realizar para este 2017. Gracias a tu esfuerzo, inteligencia y orden obtendrás por fin un reconocimiento y el éxito que estás buscando. Emocionalmente trata de no ser impulsivo y no dejarte llevar por tentaciones. No pierdas el control, toma las cosas con calma que la estabilidad y lo bueno llegará de esa manera. Será un año de buena fortuna, todo gira y cae por su propio peso los obstáculos, retrasos y los inconvenientes terminan para ti. Por fin tienes la fortaleza de sacar adelante lo que te propongas. Este año te acompaña la carta de la emperatriz y te dice: paciencia que el mundo está a tu favor y la abundancia y la fertilidad también.

Tauro

Tomarás decisiones importantes este nuevo año, tendrás que tener mucha paciencia y calma porque si te aceleras y tratas de hacer muchas cosas a la vez perderás mucho. Emocionalmente situaciones de inestabilidad que vas superando. Concretas algo muy estable. Hay nuevos comienzos, nuevos caminos y nuevas personas que se aparecen este 2017 en tu vida. La fortuna te acompañará definitivamente pero tendrás que ser muy precavido con tus gastos porque tus ingresos pueden salir con mucha facilidad este año. Este 2017 te acompaña la carta de la luna que te dice que la clave de tu éxito y como debes avanzar será utilizando tu intuición y sabiendo escuchar a los demás.

Géminis

Este será un año de orden y nuevos acuerdos con beneficios para ti. Por fin tu esfuerzo se ve recompensado, tu economía va tener un giro y se transformará a muy estable. Emocionalmente no esperes tanto de los demás confía en ti mismo es un año de renovación. Si estás solo aparecerán nuevos romances, es probable que entre gente nueva a tu vida y te ayude a crecer espiritualmente y como persona. La fortuna viene bien, habrá creatividad y dinero pero tienes que saberlo manejar y evitar gastar demás este año. Te acompaña la carta de los enamorados que dice que lo más importante son las decisiones no apresuradas, tu inconsciente debe estar en armonía con tu consiente ahí encontraras el equilibrio y tu verdadero camino a seguir.

Cáncer

Este es un año para trabajar en la comunicación y en los cambios que se vienen pues serán radicales y positivos. No le tengas temor al cambio, este será para bien así que no permitas que te desconcierte la incertidumbre. Emocionalmente habrán muchas personas a tu alrededor. Los que están solos disfrutaran de varios pretendientes y tú tendrás que escoger. Pero si ya tienes pareja tienes que buscar la estabilidad y tratar siempre de pensar antes de hablar porque muchas veces vas a estar muy irritable y muy hiriente. La fortuna, los nuevos comienzos y el dinero estarán de la mano contigo pero tendrás que analizar muy bien tus inversiones y gastos para no cometer errores en el camino. Te acompaña la carta de la fuerza no pierdas el control de tus impulsos y emociones de ti mismo porque eso será la clave de tu éxito.

Leo

Se abren las puertas los proyectos para ti pero el análisis será fundamental para cualquier convenio o acuerdo que vayas a firmar. Te tienes que asesorar antes y no ser impaciente. Emocionalmente año de decisiones, tendrás reencuentros y también amores platónicos. Va ser un año muy intenso y muy pasional pero con mucha armonía en la parte sentimental. La fortuna llega a ti, dejas atrás retrasos perdidas económicas y entras a una etapa donde estarás recuperando el dinero y el tiempo perdido. Este año te acompaña la carta del sol que te ayudara a brillar y a recibir esos reconocimientos que no recibiste en su debido momento.

Virgo

Año muy creativo, emocional y de mucha eficiencia para ti porque demostraras tu destreza y habilidad para cualquier situación que se presente. Para todo tendrás la solución. Emocionalmente viene a tu vida una nueva ilusión, una nueva aventura o un compromiso más estable. Mucho amor en ti vida y sobre todo el recibimiento de tus seres queridos será fundamental para ti. La fortuna viene bien pero debes de tener cuidado con tus gastos. Malas inversiones y propuestas de personas que no son muy claras o decentes te pueden engañar. Este año te acompaña la carta de la templanza desecha lo viejo toma lo nuevo trabaja mucho en la comunicación porque expresarás tus ideas y será con éxito.

Libra

Vas dejando las dudas atrás, comienzas el año con muchas ideas que concretaras con mucho éxito. Un año muy competitivo, habrá mucha gente compitiendo contigo. Emocionalmente mucha pasión que se puede ver opacada por celos y discusiones, busca el equilibrio, busca el punto medio y siembra el dialogo. La fortuna está bien aspectada, mucho trabajo, nuevas inversiones, gastos o compras que serán bienvenidos y bien manejados. Este año te acompaña la carta de la rueda de la fortuna y te indica paciencia, si hay algunos retrasos pasaran, porque este año todo caerá por su propio peso y a tu favor.

Escorpio

Trabajo e inteligencia van juntos, nuevos comienzos gracias a propuestas que llegaran y que tu creías que jamás tendrías. Emocionalmente alguien del pasado se presentara para ti y te sorprenderá, estará muy arrepentido, tendrás mucha seguridad y sabrás qué camino seguir. Será un año de mucha pasión, buena fortuna y energía. Para ti habrá nuevos proyectos, trabajar en grupo, con familiares o amistades será la clave de tu éxito. Este año te acompaña la carta del emperador y te dice que concretaras tus metas y planes pero nunca perdiendo el control.

Sagitario

Será un año creativo y positivo. Estarás más sensible que nunca, tu inteligencia brillara y gracias a ello lograras muchas cosas que estabas buscando. Emocionalmente nuevos comienzos, por fin entras a un sendero de mucho equilibrio y de mucha estabilidad emocional. Trabaja siempre en la sinceridad y en la comunicación. La buena fortuna te acompaña lentamente pero aun así vas forjando un camino más tranquilo más estable y más productivo en cuestión a tus ingresos. La clave de tu éxito será la generosidad. Este año te acompaña la carta del carro, las decisiones las tomas tú, escogerás tu camino, escogerás tu destino y será exitoso si lo haces del corazón.

Capricornio

Cambios importantes. Al principio tendrás que ordenarte para saberlos manejar pero si utilizas tu inteligencia podrás adecuarte y sacar provecho de ellos. Emocionalmente mucha pasión, mucho amor pero cuidado con las tentaciones, si estas en algo estable podrías sufrir discusiones que podrían cambiar tu vida sentimental este año. La fortuna es buena pero debes de tener cuidado con los gastos no te arriesgues, poco a poco, paso a paso lograras algo importante en cuestión a tus ingresos algo que estabas buscando. Este año te acompaña la carta del juicio, tu transformación y el cambio interno lo van a poder ver externamente los demás. La buena comunicación será la clave de tu suerte.

Acuario

Por fin las cosas se aceleran, tienes que usar tu intuición para que este año puedas avanzar y recibir un reconocimiento de tu esfuerzo. Brillaras. Emocionalmente trata de no ser tan mental es muy importante que este año seas demostrativo con tus sentimientos y con tus emociones así no perderás a seres queridos que te importan de verdad. La buena fortuna te acompaña, tendrás buenas ideas todo lo que esté relacionado con el extranjero con viajes se multiplicara para ti. Este año te acompaña la carta del ermitaño que quiere decir el tiempo y la sabiduría te hará tomar las cosas con calma así que no te aceleres, no te apresures, todo llega en su debido momento y para tu bien.

Piscis

La buena fortuna y la estabilidad llaga a tu vida, gozaras de dinero que caerá repentinamente de la nada y aparecerá en tu vida como un golpe de suerte un dinero que tú no has trabajado pero llega para ti. Emocionalmente comenzando una nueva etapa de tu vida sentimental, muchas veces te llaman la atención porque de alguna manera eres muy sensible y cariñoso pero a veces eres muy disperso e indiferente. La buena fortuna te acompaña vas a ser generoso y es muy probable que cierres un acuerdo una sociedad este año que te abra caminos que creíste no aparecerían en tu vida. Te acompaña este año la carta de la justicia es la carta del equilibrio y la carta del karma lo que digas lo tienes que vivir lo tienes que pasar porque gracias a ello aprenderás grandes lecciones que te harán crecer como persona y espiritualmente.